Anasayfa Video Galeriler Gündem Çukura düşen iki fil böyle kurtarıldı! Anne fil kalp masajıyla hayata döndü Çukura düşen iki fil böyle kurtarıldı! Anne fil kalp masajıyla hayata döndü 18 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 11:10 Tayland'da ormanlık alanda çukura düşen iki fil için ekipler seferber oldu. Fil ve yavrusu, saatler süren çalışmanın ardından kurtarılabildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d51582eb713e631e582ba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karın ağrısıyla gitmişti... Doktorlar ameliyatta neye uğradığını şaşırdı Yangında küle dönen cennetten kahreden görüntü Verstappen, Hamilton ve Leclerc'in ''Laz'' rakipleri piste indi! Aydın'da 30 hektar orman küle döndü İstanbul'da bir garip ihbar: ''Parktaki kazları çalıyorlar'' İsmailağacılardan Cübbeli Ahmet'e rest: ''Erkeksen ilan et, kasetlerini patlatalım'' İstanbul'da endişelendiren görüntü: Lağım suyu denize aktı Sibel Can'ın konserinde tartışma çıktı Ankara'nın göbeğinde yine mülteci rezaleti: Fotoğraflarını gizlice çeken mülteciyi ifşa etti