Çukura düşen iki fil böyle kurtarıldı! Anne fil kalp masajıyla hayata döndü

Tayland'da ormanlık alanda çukura düşen iki fil için ekipler seferber oldu. Fil ve yavrusu, saatler süren çalışmanın ardından kurtarılabildi.

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