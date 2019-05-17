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  3. 17 Mayıs 2019 23:29

Çukur'da Aliço öldü mü ? Yeni bölümün fragmanı yayınlandı

Ekranların sevilen dizisi Çukur dizisinin 66. yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Fragmanda Vartolu, Aliço'nun öldüğünü hastanedeki Yamaç'a söylediği gösterildi.

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