Anasayfa Video Galeriler Gündem Çukur'da finale doğru! Bir oyuncu daha diziden ayrıldı Çukur'da finale doğru! Bir oyuncu daha diziden ayrıldı 27 Nisan 2021 Salı Saat: 13:51 Sezon sonu ekranlara veda etmeye hazırlanan Çukur dizisinde Emmi karakterini canlandıran Kadir Çermik ise kadrodan ayrıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6087ec9d9865a62a5a3ed507" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. Şükrü Ersoy: İstanbul depremi yakın Esra Erol'da ilginç anlar! ''Benim acil evlenmem lazım'' Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! İşte o anlar İstanbul'dan kaçış başladı! Yasak öncesi bilet bulunamıyor! Koronavirüs salgınında rahatlama ne zaman olur ? Thodex krizini 4 ay öncesinden bildi! İstanbul'da turistler ile satıcılar arasında tekmeli yumruklu kavga CHP'li Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt 'Burçlara inanmak günah mıdır-' sorusuna Nihat Hatipoğlu'nun verdiği cevap şaşırttı