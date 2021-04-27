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  4. Çukur'da finale doğru! Bir oyuncu daha diziden ayrıldı

Çukur'da finale doğru! Bir oyuncu daha diziden ayrıldı

Sezon sonu ekranlara veda etmeye hazırlanan Çukur dizisinde Emmi karakterini canlandıran Kadir Çermik ise kadrodan ayrıldı.

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