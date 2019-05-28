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  3. 28 Mayıs 2019 09:56

Çukur'da merakla beklenen ismin intikamı finale damga vurdu

Çukur dizisi 2. sezon finali olan 67. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur final bölümünde, Yamaç'ın intikam almak için yakmaya çalıştığı Yücel'i, Akın Koçovalı kurtardı.

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