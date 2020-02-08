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  3. 08 Şubat 2020 00:05

Çukur'da öpüşme sahnesi damga vuracak !

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 87. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda yer alan öpüşme sahnesi olay yarattı.

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