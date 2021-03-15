Anasayfa Video Galeriler Gündem Çukur'da son savaş başlıyor Çukur'da son savaş başlıyor 15 Mart 2021 Pazartesi Saat: 07:35 Mayıs ayında final yapmaya hazırlanan Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un merakla beklenen 120. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604ee40f2777c423a33c7363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi Kreşte 5 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak! Türkiye - Suriye sınırına balistik füzeli saldırı! Erdoğan: ''Aşıda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız'' CHP'li Başarır: ''83 milyon çalışıyor sadece 5 kişi kazanıyor'' SpaceX uzaya 60 uydu daha gönderdi Canlı yayında olay var: ''Akıllı ol, aklını alırım!'' Mansur Yavaş Twitch’e katıldı Eski manken Karahan Çantay, son yolculuğuna uğurlandı