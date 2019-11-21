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  3. 21 Kasım 2019 23:15

Çukur'da yeni fragman yayınlandı! Yamaç'ın sırrı ortaya mı çıkıyor ?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çukur'da Vartolu, Yamaç'ın İdris Koçovalı sırrını öğrendi mi?

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Aleyna Tilki'nin Sen affetsen ben affetmem performansı olay oldu
Aleyna Tilki'nin Sen affetsen ben affetmem performansı olay oldu
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İnanılmaz olay! Bu patlamadan sağ kurtuldular
İnanılmaz olay! Bu patlamadan sağ kurtuldular
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Marmara Denizi'nin derinliklerinden kötü haber geldi
Marmara Denizi'nin derinliklerinden kötü haber geldi
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İstanbul'da taciz dayağı! Mahalleli öldürüyordu
İstanbul'da taciz dayağı! Mahalleli öldürüyordu
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Ankara Üniversitesi'nde sağcı ve solcu öğrenciler birbirine girdi
Ankara Üniversitesi'nde sağcı ve solcu öğrenciler birbirine girdi
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Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti
Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti
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