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  3. 07 Aralık 2018 17:55

Çukurova Belediyesine silahlı baskın: 2 ölü, 1 yaralı

Adana’nın merkez Çukurova Belediyesinde silahlı saldırıya uğrayan zabıta müdürünün ardından zabıta komiseri de hayatını kaybetti. Çukurova Belediyesi Zabıta Amirlerinden Ahmet Altuğ, pasif görev verildiği gerekçesiyle makamında silahla vurduğu Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu’nun ardından zabıta komiseri Habil Akmaz da tedavi altına alındığı hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen...

Bilgin Pro
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Çukurova Belediyesi’ne silahlı baskın: 3 yaralı
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