  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Ocak 2020 12:00

Çukur'un 83. bölüm fragmanı yayınlandı

Geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan Çukur dizisinin 83. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Yamaç'ın babası İdris Koçavalı'yı öldürdüğünü öğrenen Vartolu, görüntüleri izleyince sinir krizi geçiriyor.

Video Galeri
Diyarbakır'da nöbet tutan bir aile evladına kavuştu
Diyarbakır'da nöbet tutan bir aile evladına kavuştu
Video Galeri
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz açıklaması
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz açıklaması
Video Galeri
TEM'de dehşete düşüren kaza: 2 ölü
TEM'de dehşete düşüren kaza: 2 ölü
Video Galeri
Mucize Doktor'un yeni bölümünün fragmanı yayınlandı
Mucize Doktor'un yeni bölümünün fragmanı yayınlandı
Video Galeri
Kilyos açıklarında tekne ile tanker çarpıştı: 3 kişi kayıp
Kilyos açıklarında tekne ile tanker çarpıştı: 3 kişi kayıp
Video Galeri
İstanbul'dan sonra Çanakkale Boğazı'nda tekne kazası
İstanbul'dan sonra Çanakkale Boğazı'nda tekne kazası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM