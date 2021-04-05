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  4. Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den oryantal şov

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den oryantal şov

Ekranlara veda etmeye hazırlanan Çukur dizisinde Efsun karakterini canlandıran Damla Sönmez'in setten yaptığı paylaşım büyük ilgi topladı.

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