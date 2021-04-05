Anasayfa Video Galeriler Gündem Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den oryantal şov Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den oryantal şov 05 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 07:40 Ekranlara veda etmeye hazırlanan Çukur dizisinde Efsun karakterini canlandıran Damla Sönmez'in setten yaptığı paylaşım büyük ilgi topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606a94b7d9eae156a578a913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doğu Perinçek'ten emekli amiral bildirileri için dikkat çeken sözler Canlı yaynda AK Partili ismin üstüne yürüdü Bu gece, Çukur'a veda gecesi! MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran sahne Hakan Bayrakçı’dan canlı yayında olay ''103 emekli amiral'' açıklaması Cübbeli Ahmet kızını evlendirdi Dilenci kadınlara para verdi, başına gelmeyen kalmadı Ece Üner'in bu sözleri gündem oldu: ''İri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'' Prof. Dr. Ceyhan'dan aşıyla ilgili merak edilen soruya yanıt