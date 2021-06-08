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  4. Çukur'un finalindeki rakı sahnesi olay oldu

Çukur'un finalindeki rakı sahnesi olay oldu

Show TV'de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı, “Çukur” dizisi final yaparak ekranlara veda ederken, rakı sahnesi geceye damgasını vurdu.

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