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KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA NE KADAR SÜRECEK ? METEOROLOJİ AÇIKLADI
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  3. 16 Şubat 2021 08:00

Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar sosyal medyayı salladı

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un son bölümüne Ece Yaşar'ın oynadığı Karaca karakterinin değişimi damgasını vurdu.

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