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  4. Çukur'un Timsah'ı Ahmet Melih Yılmaz: ''Ailenizin travesticisi olacağım''

Çukur'un Timsah'ı Ahmet Melih Yılmaz: ''Ailenizin travesticisi olacağım''

Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu açıklayınca gündem olmuştu. Yılmaz tercihi için kimseden onay beklemediğini belirterek "ailenizin travesticisi olacağım'' dedi.

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