Anasayfa Video Galeriler Gündem Çukur'un Timsah'ı Ahmet Melih Yılmaz: ''Ailenizin travesticisi olacağım'' Çukur'un Timsah'ı Ahmet Melih Yılmaz: ''Ailenizin travesticisi olacağım'' 18 Şubat 2022 Cuma Saat: 10:35 Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu açıklayınca gündem olmuştu. Yılmaz tercihi için kimseden onay beklemediğini belirterek "ailenizin travesticisi olacağım'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620f4c4355bfdc19244ee373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pişkin hırsızlar kamerada: ''Sana ne senin malın mı ?'' Nihal Olçok'tan canlı yayında olay sözler: ''Susmamı istiyorsanız, beni öldürün'' Erdal Beşikçioğlu ekranlara geri dönüyor! Hakim dizisinden ilk fragman Çakarlı araçla gezerken, polis yakalanan, ehliyetsiz gence anne dayağı! Ne güzel çiçek değil mi ? Koparmanın cezası tam 110 bin TL! 5 anket firmasının sonuçları açıklandı; ''3 partiden bir partiye geçiş var'' Hande Fırat canlı yayında fena faka bastı! Mardin'de JÖH personeli uzman çavuşa kanlı pusu: 1 ölü, 3 yaralı Dünya bu penaltıyı konuşuyor: Kısa sürede 5.5 milyon izlendi