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  3. 14 Eylül 2019 10:00

Çukur'un yeni güzeliyle ilk fragman geldi!

Show TV’de ekrana gelen, Pazartesi yeni bölümü ile izleyicilerle buluşacak olan Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un 3. sezon 2. tanıtımı yayınlandı.

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