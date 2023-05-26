Anasayfa Video Galeriler Gündem Cuma namazı sırasında camiye yıldırım düştü Cuma namazı sırasında camiye yıldırım düştü 26 Mayıs 2023 Cuma Saat: 15:35 Güncelleme: 26 Mayıs 2023 Cuma 15:35 Sivas'ta cuma namazı sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti. Olayda yaralanan olmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6470a78f961b3e66a91129b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapığa meydan dayağı Hem dolandırdlar hem de bu SMS'i attılar ''Öldü'' denilen terörist canlı yakalandı! CHP Erdoğan'a videolu ''terörist'' yanıtı! Siirt'te 3 iş yeri küle döndü İnternette ''deepfake'' ile akıl almaz dolandırıcılık Yolcu uçağında panik: Metrelerce yüksekte kapısı açıldı Geçen yıl çöle dönmüştü! Son hali yüreklere su serpti TEM'de 7 araç birbirine girdi