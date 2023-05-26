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Cuma namazı sırasında camiye yıldırım düştü

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Sivas'ta cuma namazı sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti. Olayda yaralanan olmadı.

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