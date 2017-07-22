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  3. 22 Temmuz 2017 14:45

Cuma namazında hep birlikte İstiklal Marşını okudular

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde cuma namazı için camide toplanan cemaat, namaz arasında her bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. O anlar ise bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Video Galeri
Trafik magandasından tehlikeli drift
Trafik magandasından tehlikeli drift
Video Galeri
15 Temmuz'da Cuma namazı öncesi İstiklal Marşı okudular
15 Temmuz'da Cuma namazı öncesi İstiklal Marşı okudular
Video Galeri
Namaz kılan gence tekme anı kamerada
Namaz kılan gence tekme anı kamerada
Video Galeri
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Rus savaş gemileri İstanbul Boğazından aynı anda geçti
Video Galeri
Ak kardeşler görmek istiyor
Ak kardeşler görmek istiyor
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