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  4. Cuma namazında ortalık karıştı, cemaat birbirine girdi

Cuma namazında ortalık karıştı, cemaat birbirine girdi

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Pendik’te bir camide kılınan cuma namazını cemaatten 2 kişinin tokat atma kavgası böldü.

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