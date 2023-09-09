Anasayfa Video Galeriler Gündem Cuma namazında ortalık karıştı, cemaat birbirine girdi Cuma namazında ortalık karıştı, cemaat birbirine girdi 09 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 13:00 Güncelleme: 09 Eylül 2023 Cumartesi 13:00 Pendik’te bir camide kılınan cuma namazını cemaatten 2 kişinin tokat atma kavgası böldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fc423a0b089141754fcc83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sözlü tartışma meydan savaşına döndü Rize'de fıkra gibi dükkan... İçeri giren gülmekten kendini alamıyor Türkiye'nin en ilginç camisi! Gören dönüp bir daha bakıyor Cenazede can pazarı! Kamyon namaza daldı! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da korkunç kaza! Kadına çarpıp takla attı 35 yıllık ''Duman gözcüsü'' nöbeti eşine devretti Uzaklaştırma kararı biter bitmez soluğu orada aldı Ayasofya Camii'nde restorasyon başlıyor Kiracılar platformu kurucusu da sokakta kaldı