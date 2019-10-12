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  3. 12 Ekim 2019 13:00

Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi: Gözaltılar var

Cumartesi Annelerinin bu hafta 759. kez düzenlemek istediği eylem polis tarafından engellendi. İddiaya göre, müdahale ile birlikte gözaltılar da var.

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