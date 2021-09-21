Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumbre Vieja yanardağından tüyler ürperten görüntüler Cumbre Vieja yanardağından tüyler ürperten görüntüler 21 Eylül 2021 Salı Saat: 17:40 İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyeti ürküttü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6149eef1b72fa86b25167e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğinde şimdi de çakarlı minibüs kabusu Erdoğan’ın metin yazarı ''pişmanım'' dedi İstanbul'da tarihi topun içine sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı Göğüs silikonu uğruna çocuklarından vazgeçti, savunması pes dedirtti 1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kuleden görüntülendi 8 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı kararı Bozuk aşı iddiası kenti karıştırdı! Valilik'ten açıklama: Yeniden aşılama yapılacak Ehliyet sınavında pes dedirten olay! Kopya girişimi hastanede bitti Güldür Güldür Show'un yeni bölümleri için yayın tarihi belli oldu