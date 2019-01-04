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  3. 04 Ocak 2019 17:10

"Cumhur İttifakı kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir"

MHP lideri Devlet Bahçeli, parti teşkilatlarına seçim genelgesi gönderdi. Bahçeli, "Cumhur İttifakı küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir. Bütün teşkilatlarımız genelge hükümlerine aynen refakat ve riayet edeceklerdir" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti teşkilatlarına seçim genelgesi gönderdi. Genelgede 2018 yılı değerlendirmesinde bulunan...

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