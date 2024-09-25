Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhur İttifakı ortağı Destici ''idam'' istedi Cumhur İttifakı ortağı Destici ''idam'' istedi 25 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 15:30 Güncelleme: 25 Eylül 2024 Çarşamba 15:31 Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idam cezasının geri getirilmesini istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f402840dfd42a6e70f7113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem: Çevre iller de sallandı 22 suç kaydı olan trafik magandası bir astsubayı şehit etti Bingöl Miss Turkey 2024 birincisi Dr. İdil Bilgen'i bekliyor ama Bilgen'den ses yok Bir ilimizde korkutan görüntü: Denizin rengi değişti Telefon dolandırıcılarının 1 milyon TL'lik vurgunu kamerada Diyarbakır'da sevgili tuzağıyla 4 milyon TL'lik kripto para vurgunu Türkiye'nin yüzen adalarına 4 mevsim ziyaretçi akını İzmir'in kadın ateş avcıları kamerada.... Bir ilimiz için yeni alarm: Yeni kabusun adı kıyı erezyonu