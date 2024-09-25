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  4. Cumhur İttifakı ortağı Destici ''idam'' istedi

Cumhur İttifakı ortağı Destici ''idam'' istedi

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Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idam cezasının geri getirilmesini istedi.

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