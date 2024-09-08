Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhur İttifakı'nda arbede: Cumhurbaşkanlığı korumalarından MHP'li vekile müdahale Cumhur İttifakı'nda arbede: Cumhurbaşkanlığı korumalarından MHP'li vekile müdahale 08 Eylül 2024 Pazar Saat: 17:40 Bilecik'teki 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Cumhur İttifakı krizi yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın korumaları, MHP'li İsmet Büyükataman'ı Ertuğrul Gazi'nin türbesine almadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ddb766fab58059eb0b8793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da fırtına ağacı kökünden kopardı; araç sürücüleri ölümden döndü Cansız bedeni çuvalda bulunmuştu: Narin soruşturmasında gözaltı yağmuru 40 yıllık esnaf baba mesleğini devredecek kimseyi bulamıyor İstanbul'da bir tarafta yaz, diğer tarafta sonbahar: Evler, yollar sular altında İstanbul'da şehir magandaları yol kesip dehşet saçtı Van'da 2 bin 700 yıllık tarihi keşif Narin'in cansız bedeni bulundu Deprem bölgesinde 10 katlı devasa iş merkezi böyle yerle bir oldu 16 terörist daha etkisiz hale getirildi