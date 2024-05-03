Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhur İttifakı'nda asgari ücret çatlağı: Destici zam istedi Cumhur İttifakı'nda asgari ücret çatlağı: Destici zam istedi 03 Mayıs 2024 Cuma Saat: 06:55 Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici, dün 1 Mayıs'ın kutlandığını hatırlatarak, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin, "Elbette ki şartların iyileştirilmesi, asgari ücretin yükseltilmesi gerekiyor" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663460370f43b354ba011ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Minibüs şoförlerinden servis kiralayan üniversitelilere dayak Metroda iğrenç taciz: Yakalanan sapık utanmadan kendini savundu Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Doğum günü kutlaması için huzurevine dansöz çağırdı Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor: En zehirli yılan türü Türkiye'de böyle görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bir araya geldi Tek kelimeyle dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü İstanbul'da yüzlerce kaçak hayvan ele geçirildi Antalya'da safari araçları çarpıştı: Çok sayıda yaralı var ''Kiracılı'' diye aldığı evi görmek isteyince hayatının şokunu yaşadı