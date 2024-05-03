  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Cumhur İttifakı'nda asgari ücret çatlağı: Destici zam istedi

Cumhur İttifakı'nda asgari ücret çatlağı: Destici zam istedi

Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici, dün 1 Mayıs'ın kutlandığını hatırlatarak, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin, "Elbette ki şartların iyileştirilmesi, asgari ücretin yükseltilmesi gerekiyor" dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Minibüs şoförlerinden servis kiralayan üniversitelilere dayak
Minibüs şoförlerinden servis kiralayan üniversitelilere dayak
Metroda iğrenç taciz: Yakalanan sapık utanmadan kendini savundu
Metroda iğrenç taciz: Yakalanan sapık utanmadan kendini savundu
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Doğum günü kutlaması için huzurevine dansöz çağırdı
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Doğum günü kutlaması için huzurevine dansöz çağırdı
Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor: En zehirli yılan türü Türkiye'de böyle görüntülendi
Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor: En zehirli yılan türü Türkiye'de böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bir araya geldi
Tek kelimeyle dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü
Tek kelimeyle dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü
İstanbul'da yüzlerce kaçak hayvan ele geçirildi
İstanbul'da yüzlerce kaçak hayvan ele geçirildi
Antalya'da safari araçları çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Antalya'da safari araçları çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
''Kiracılı'' diye aldığı evi görmek isteyince hayatının şokunu yaşadı
''Kiracılı'' diye aldığı evi görmek isteyince hayatının şokunu yaşadı