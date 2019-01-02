“Cumhur İttifakı’nda kimse çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz"
02 Ocak 2019 22:10
“Cumhur İttifakı’nda kimse çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz bir Cumhur İttifakı yaptık, Cumhur İttifakı’nda kimse çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz. Cumhur İttifakı’nın gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır. Uymayanlar olursa kusura bakmasınlar, o zaman kendilerini istirahate davet ederiz” dedi. Altındağ Kültür Sarayı’nda yerel seçim öncesi teşkilat, aday ve aday adayları...