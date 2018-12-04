“Cumhur İttifakını çok sağlam ve diri tutmamız lazım"
04 Aralık 2018 15:55
“Cumhur İttifakını çok sağlam ve diri tutmamız lazım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devlet Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Çünkü bazıları rahat durmaz, durmadan karıştırmanın gayreti içine girer. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakını çok sağlam ve diri tutmamız lazım" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Latin Amerika ziyareti sonrası Esenboğa Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını...