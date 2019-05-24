Cumhurbakşanı Erdoğan: "Hırsızlara bu işi bırakmayacağız"
24 Mayıs 2019 15:25
Cumhurbakşanı Erdoğan: "Hırsızlara bu işi bırakmayacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Hacı Osman Torun Camii açılışına katıldı. 23 Haziran’da yeniden seçime gidileceğini söyleyen Erdoğan, "Bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı’daki evinden çıkarak Cuma namazı için Eyüpsultan’da yapımı tamamlanan Hacı Osman Torun Camii’ne geldi. Diyanet İşleri...