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  3. 05 Kasım 2018 16:45

Cumhurbaşkanı aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece’de aracını durdurdu, vatandaşlarla sohbet etti. O anlar, Cumhurbaşkanı fotoğrafçısı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın ardından aracına bindi. Erdoğan, bir süre sonra aracını durdurarak yanına gelen vatandaşlarla sohbet etti....

Bilgin Pro
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