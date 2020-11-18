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AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI İÇİN KARAR VERİLDİ!
AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI İÇİN KARAR VERİLDİ!
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  3. 18 Kasım 2020 14:10

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Saraçoğlu koronavirüs gargarası tarifi verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüse karşı A Haber canlı yayınında adaçayı - ebegümeci tarifini verdi.

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İstanbul'da koronavirüsten ölen vatandaşın cenazesi kriz yarattı!
İstanbul'da koronavirüsten ölen vatandaşın cenazesi kriz yarattı!
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Yaşlı adamın feci ölümü kamerada
Yaşlı adamın feci ölümü kamerada
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Dev AVM bir çocuğun çığlık sesleriyle yankılandı
Dev AVM bir çocuğun çığlık sesleriyle yankılandı
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Boğaz'da lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü kutlaması
Boğaz'da lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü kutlaması
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Doya Doya Moda’da Bahar Candan ile Aleyna birbirine girdi
Doya Doya Moda’da Bahar Candan ile Aleyna birbirine girdi
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Bakan Koca: ''Büyük illerdeki artış tüm ülkeye yayıldı!''
Bakan Koca: ''Büyük illerdeki artış tüm ülkeye yayıldı!''
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