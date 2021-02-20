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  3. 20 Şubat 2021 09:40

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum topu AYM'ye attı!

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "HDP sizce kapatılmalı mı?" sorusuna "Anayasal koşullar oluşursa kapatma kararı verilir. Anayasa Mahkemesi kararı verecek" cevabı verdi.

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