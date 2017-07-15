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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ -CANLI
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  3. 15 Temmuz 2017 22:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nakkaştepe'den yürüyerek törenin gerçekleşeceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi.

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