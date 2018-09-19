Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li şirketlerin Türkiye temsilcilerini kabul etti
19 Eylül 2018 22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li şirketlerin Türkiye temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li şirketlerin Türkiye temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem. Türkiye karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilir. Siyasi konuları...