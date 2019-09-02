Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde konuştu
02 Eylül 2019 16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni yönetim sistemimizde yürütmenin de temsilcisi olan Cumhurbaşkanına kuvvetler ayrılığı konusunda yöneltilen ithamların çoğu temelsizdir. Yargı üzerinden, milletten ve hukuktan aldığı yetkiyle görevini yapan yürütme erki ile onun temsilcisi olan Cumhurbaşkanına saldırmak, aslında doğrudan siyasal alanı hedef almaktır. Kuvvetler ayrımındaki yerinin...