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  3. 20 Nisan 2019 14:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve bazı belediye başkanları ile görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan evinden çıkarak AK Parti...

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