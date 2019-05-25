  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Mayıs 2019 14:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.20 sıralarında AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan’ı AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz karşıladı. Erdoğan’ın İl başkanlığında toplantı yapacağı öğrenildi. (Yunus Emre...

Video Galeri
Bali’deki Agung Yanardağ patladı
Bali’deki Agung Yanardağ patladı
Video Galeri
Okul müdüründen öğrenciye feci dayak !
Okul müdüründen öğrenciye feci dayak !
Video Galeri
Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
Halk kimi mağdur olarak görüyor ? İşte anketteki o oran
Halk kimi mağdur olarak görüyor ? İşte anketteki o oran
Video Galeri
Türk savaş gemilerinden çimariva selamı
Türk savaş gemilerinden "çimariva" selamı
Video Galeri
Müşteri hizmetleri telefonda ''vur-kır'' deyince ATM'yi yumrukladı
Müşteri hizmetleri telefonda ''vur-kır'' deyince ATM'yi yumrukladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM