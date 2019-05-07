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  3. 07 Mayıs 2019 16:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan’ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti il yöneticileri ve bazı bakanlarla birlikte seçim değerlendirme toplantısı yapacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldıktan sonra İstanbul’a geçti. AK Parti İstanbul İl...

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