Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı
06 Temmuz 2019 19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı. Erdoğan, İl Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında AK Partili Belediye Başkanları ile toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İl Başkanlığı önünde AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram...