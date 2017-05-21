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  3. 21 Mayıs 2017 10:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partiye dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 998 gün sonra genel başkan seçileceği kongrede, 6 aylık reform adımlarının atılacağı yol haritasını açıklayacak.Kongre için partililer salonu doldurmaya başladı.

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