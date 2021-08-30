Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de Anıtkabir Özel Defteri’ne bunları yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de Anıtkabir Özel Defteri’ne bunları yazdı 30 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 13:40 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı Ata'nın huzura çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612cb5bb7329a20b9132c6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metina'da 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi Filenin Sultanları'ndan mest eden 30 Ağustos paylaşımı Polis memuru hayatının şokunu yaşadı Orman yangınlarında çıkan alev hortumu kamerada İmamoğlu: ''Milletimizin yeni çağda başka zaferler kazanması lazım'' Türkiye bu iğrençliği konuşuyor... O anlattıkça Ece Üner ne yapacağını şaşırdı! Düğünde ortalık savaş alanına döndü Prof. Dr. İlber Ortaylı Büyük Zafer'i böyle anlattı Merve Boluğur otoparkta sevgilisiyle yakalandı