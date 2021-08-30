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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de Anıtkabir Özel Defteri’ne bunları yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de Anıtkabir Özel Defteri’ne bunları yazdı

30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı Ata'nın huzura çıktı.

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