  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Haziran 2017 15:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Video Galeri
Bakırköydeki patlama anı kamerada
Bakırköydeki patlama anı kamerada
Video Galeri
Kayyum atanan belediye vatandaşın gönlüne girdi
Kayyum atanan belediye vatandaşın gönlüne girdi
Video Galeri
Kamyonun Suriyeli kadını ezme anı kamerada
Kamyonun Suriyeli kadını ezme anı kamerada
Video Galeri
Haluk Leventten çok anlamlı hareket
Haluk Leventten çok anlamlı hareket
Video Galeri
Otogardaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
Otogardaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
Video Galeri
Tatil yolu çile dolu
Tatil yolu çile dolu