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  3. 22 Nisan 2017 16:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet ve annesi Tenzile Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığındaki kabirlerini ziyaret etti.

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Uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ çıktılar
Uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ çıktılar
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Beylikdüzü'nde 23 Nisan kutlamalarında Survivor yarışması
Beylikdüzü'nde 23 Nisan kutlamalarında Survivor yarışması
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Menderesin anıtmezarında bakım çalışması yapıldı
Menderesin anıtmezarında bakım çalışması yapıldı
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Irak uçakları, Telaferi bombaladı
Irak uçakları, Telaferi bombaladı
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Eşini ve dolapta yakaladığı eşinin aşığını bıçakladı
Eşini ve dolapta yakaladığı eşinin aşığını bıçakladı
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Hatayda facia ucuz atlatıldı
Hatayda facia ucuz atlatıldı