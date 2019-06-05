Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti
05 Haziran 2019 18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı’na gelerek, anne ve babası ile eşi Emine Erdoğan’ın anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Mezarlık çıkışında bekleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan anne ve babasının mezarını bayram sebebiyle...