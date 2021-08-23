  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Ankara'ya gitmek için Kısıklı'daki evinden yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisiyle sohbet etmek isteyen vatandaşı görünce aracı durdurdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Gökhan Gönül'ün kardeşi çıkan Can Gönül'ü böyle anlattılar
Korkudan tepetaklak oldu! O anlar sosyal medyayı salladı
Yanından geçtiği palmiye ağacı sonu oldu! Feci ölüm kamerada .
Görenleri şaşkına çeviren olay! 2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor
İstanbul'da ''denizde'' saldıran pitbull öldürdü
Karadeniz'i bu sefer de hortum vurdu! Evleri yıkıp geçti
İmamoğlu, ''çılgın proje olacaksa böyle olsun'' diyerek açıkladı
İstanbul'da ''dedelerin kavgası'' görenleri şaşırtıt
İstanbul'da korkutan orman yangını