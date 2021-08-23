Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti 23 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 18:40 Ankara'ya gitmek için Kısıklı'daki evinden yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisiyle sohbet etmek isteyen vatandaşı görünce aracı durdurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6123c17102957842de4d8583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gökhan Gönül'ün kardeşi çıkan Can Gönül'ü böyle anlattılar Korkudan tepetaklak oldu! O anlar sosyal medyayı salladı Yanından geçtiği palmiye ağacı sonu oldu! Feci ölüm kamerada . Görenleri şaşkına çeviren olay! 2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor İstanbul'da ''denizde'' saldıran pitbull öldürdü Karadeniz'i bu sefer de hortum vurdu! Evleri yıkıp geçti İmamoğlu, ''çılgın proje olacaksa böyle olsun'' diyerek açıkladı İstanbul'da ''dedelerin kavgası'' görenleri şaşırtıt İstanbul'da korkutan orman yangını