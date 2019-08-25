Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı’da restoran açılışına katıldı
25 Ağustos 2019 22:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı’da restoran açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Araklı ilçesinde bir restoranın açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’ndaki toplu açılış töreninin ardından Araklı ilçesindeki bir restoranın açılışına katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Araklı’nın bu müstesna farklı güzel bir yerinde böyle güzel bir...