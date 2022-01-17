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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştiriyor.

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