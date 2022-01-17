Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gitti 17 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 14:05 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştiriyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e54d7d1641937e61045817" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin Sibirya'sında her şey dondu! Yaban hayatı, fotokapanlara yansıdı Sosyal medyayı ayağa kaldıran ''kaçırıldım'' paylaşımı 19 yıl önce ortadan kaybolmuştu... Yasak aşk cinayetine kurban gitmiş! İstanbul'da ilginç anlar! Böyle çay servisi görülmedi İstanbul Havalimanı’nda ilaç kaçakçılığı operasyonu İstanbul'da genç kadına kapkaç şoku Turizm cenneti Boraboy Gölü'nün yüzeyi buz tuttu Aşıyı peçeteye sıkan hemşire kameraya yakalandı!