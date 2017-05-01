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  3. 01 Mayıs 2017 17:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık söyleyecek söz kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMGK’nın yapısını eleştirerek, "Milyonu öldüren, devlet terörü estiren bir katil Esad hala Suriye’nin başında durabiliyorsa BM’ye rağmen, artık söyleyecek söz kalmadı" dedi.

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