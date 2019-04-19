Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun cenazesine katıldı
19 Nisan 2019 17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski İTO Başkanı Atalay Şahinoğlu’nun cenaze namazına katıldı. Erdoğan, cenaze namazının ardından Şahinoğlu’nun tabutuna omuz verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Atalay Şahinoğlu’nun Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde bugün cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Cenazeye...