Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin törenine katıldı
25 Temmuz 2019 11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin (AYM) yeni üyesi Selahaddin Menteş’in yemin törenine katıldı. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda düzenlenen yemin törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan ve mahkeme üyeleri tarafından karşılandı. Erdoğan, salonda CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de tokalaştı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan...