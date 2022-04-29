Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla umre yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla umre yaptı 29 Nisan 2022 Cuma Saat: 09:00 Dün iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, umre yaptı. Erdoğan'a umre ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626b7ef2bb8f4550873c3f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İnfial yaratan bu video apar topar sildiler! AK Parti'de ''Gül'' rahatsızlığı: ''Abdullah Gül'ün yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun'' Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma İstanbul'da kaçak göçmen ''yurduna'' baskın! Polisler şoke oldu MHP'de Gezi depremi! ''Bahçeli'nin talimatıyla gidip, hükümet istifa dedik'' Yer: Ankara... ABD ve Rusya'nın yaptığı takasın görüntüleri ortaya çıktı Skandal görüntüler: Dilencileri özel araçlarla sokaklara dağıttılar Murat Bardakçı’ya sert tepki: ''Tarihçi değil, gazeteci değil, sarayın şeyi'' Mehmetçik'ten Tunceli'de dev operasyon