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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla umre yaptı

Dün iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, umre yaptı. Erdoğan'a umre ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

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