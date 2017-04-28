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  3. 28 Nisan 2017 18:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzaniyi kabul etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi Mabeyn Köşkü'nde kabul etti.

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Filistinli gençlerden İsrail askerine taşlı saldırı
Filistinli gençlerden İsrail askerine taşlı saldırı
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Freni patlayan yolcu midibüsü yeşil alana uçtu
Freni patlayan yolcu midibüsü yeşil alana uçtu
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Türkiye'de havası temiz sadece 4 bölge var
Türkiye'de havası temiz sadece 4 bölge var
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Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü
Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü
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Hırdavatçıdan 200 bin TLlik hırsızlık
Hırdavatçıdan 200 bin TLlik hırsızlık
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Bankanın kadın müdürünün başına silah dayadı, 3 milyon TL havale yaptırdı
Bankanın kadın müdürünün başına silah dayadı, 3 milyon TL havale yaptırdı