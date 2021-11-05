Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı 05 Kasım 2021 Cuma Saat: 15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık sorunları olduğu iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen görüntüleri paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6185277c72fe9d577a43c193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Başkent Ankara siste kayboldu... Kartpostallık görüntüler İmamoğlu açıkladı; 2050 için 14 hedef! Şarkıcı Edis'in kalçası olay oldu İstanbul'da 5 katlı binada patlama Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı Bakan Bilgin'den asgari ücret için yeni açıklama Avlanması yasak balıklar tezgaha düştü! Şifa olsun diye alıyorlar Bakan Özer açıkladı; öğretmenler için de ara tatil: ''Eğitimler online olacak'' İstanbul'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca