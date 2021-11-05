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Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık sorunları olduğu iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen görüntüleri paylaştı.

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